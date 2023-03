Ex asilo Carancini, c’è il progetto definitivo per il restauro

Passo avanti per l’ex asilo Carancini, nel quartiere Castelnuovo di Recanati: la giunta, infatti, ha approvato il progetto definitivo per l’intervento di restauro dell’immobile che rientra nel progetto più ampio di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale dell’antico Rione. La struttura sarà adibita a centro polivalente culturale, sociale, educativo al servizio del quartiere con un intervento dell’importo complessivo di 656.048 euro di cui 616.524 finanziati dall’Unione europea con il Pnrr e i restanti 39.524 coperti da fondi comunali. "Questo è il primo dei tre progetti di rigenerazione urbana che siamo riusciti a farci finanziare dall’Unione europea e che andremo a realizzare a Castelnuovo, già presentati al comitato di quartiere – ricorda il sindaco Antonio Bravi –. Il recupero dell’immobile, chiuso e inagibile dagli anni ’80, permetterà la restituzione alla comunità di nuovi e ampi spazi polifunzionali per le attività sociali e culturali di associazioni e circoli ricreativi". L’ex asilo Carancini, che da anni versava in stato di abbandono e degrado, era stato acquisito dal Comune di Recanati dalla fondazione Ircer in cambio di un grande spazio dell’area dell’ex Clarisse, proprio con l’obiettivo di rigenerarlo e metterlo a disposizione della comunità. "Castelnuovo è interessato da tre progetti Pnrr che riguardano questo edificio, la zona del dopolavoro e la nuova palestra della scuola elementare – rammenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Fiordomo –. Tre iniziative che, insieme alla sistemazione dei sottoservizi e del selciato di via Angelo Giunta e la sistemazione della strada detta Fonte di Pippo, daranno un nuovo slancio a questo storico rione". Entro il mese di luglio è previsto l’affidamento dei lavori su gara d’appalto e nell’autunno prossimo l’apertura del cantiere.

ant. t.