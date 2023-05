Ex azienda Teuco, i vecchi immobili all’asta online

Era il 20 aprile del 2018 quando il tribunale di Macerata firmò l’istanza di fallimento presentata da una larga fetta di dipendenti e dai creditori della Teuco. L’azienda, nata nel 1972 su iniziativa di Virgilio Guzzini della famiglia recanatese di noti imprenditori, s’impose subito come leader nel settore di produzione di vasche da bagno, docce e vasche idromassaggio. Nel 2015 il Gruppo Guzzini cede, in seguito a una crisi, un cospicuo pacchetto di maggioranza a un fondo tedesco, Certina. Ma nel luglio del 2017 la produzione si ferma definitivamente mandando nella disperazione i suoi oltre 100 dipendenti e l’indotto di un vasto territorio, da Montelupone a Recanati, Potenza Picena e anche Civitanova e Porto Recanati. Oggi è in corso uno degli ultimi procedimenti che riguarda l’azienda: l’asta online dei suoi immobili, che si trovano a Montelupone. Complessivamente sette capannoni industriali, una palazzina uffici, una palazzina a uso mensa e spogliatoio con abitazione del custode per un totale di 58.572 metri quadrati di cui circa 27.000 metri quadrati coperti, oltre a numerosi beni mobili complementari. L’asta è divisa in due lotti. Il termine per presentare l’offerta è il prossimo 15 giugno e la gara si svolge in modalità "extension time", oltre il termine indicato.

ast. t.