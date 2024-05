"Ex bocciofila da recuperare. Troveremo i fondi per il verde"

Un programma di 80 punti e il possibile endorsement della Lega. È ciò che riguarda la lista ‘siAMO Montecosaro’ del candidato sindaco Antonio Lazzarini, che ha incontrato i cittadini al ristorante ‘Il Mulino. Folta partecipazione di pubblico, seduta tra le prime file anche la consigliera comunale civitanovese, Fabiola Polverini, delegata provinciale della Lega. Contattato telefonicamente, il suo collega del Carroccio, Giorgio Pollastrelli, ha chiarito: "Al momento stiamo valutando la proposta di Lazzarini, che sembra interessante. Chiaramente, dovremo prima discuterne il programma con i nostri iscritti. In caso di parere favorevole, potremmo sostenere un candidato consigliere".

Uno sviluppo, quest’ultimo, che segue la nota di venerdì scorso, in cui gli stessi esponenti del partito di Matteo Salvini avevano chiarito di non voler sostenere il ‘Centrodestra unito’ di Paola Pantanetti. Ma torniamo a ‘siAMO Montecosaro’: il suo programma si articola in 80 punti, tra urbanistica, ambiente, cultura, sicurezza, sport, turismo e quant’altro. Tra le idee, un piano per smaltire il traffico pesante sulle arterie principali, il recupero delle aree dismesse come ex Sadam, ex bocciofila o la vecchia fornace e soprattutto dell’ex Ipak, dove "ci impegneremo il più possibile per trovare i fondi disponibili ad aumentare il verde", ha detto Lazzarini, ammettendo che "l’abbattimento è stato un intervento importante di quest’amministrazione. Noi avremmo fatto lo stesso". A colpire l’attuale maggioranza, hanno pensato i due candidati consiglieri, Sandro Vallesi e Giordano Marignani. Interrogato da una giovane cittadina sulla questione delle indennità, Vallesi ha risposto: "questa amministrazione si è nascosta dietro al fatto che non prendevano soldi per non agire. Ma amministrare una comunità locale è un lavoro e come tale va retribuito". Marignani si è invece espresso sulla vicenda dei campi da tennis: "hanno iniziato i lavori senza fare i dovuti controlli, poi hanno trovato la linea dell’acqua. Questo comporterà ritardi e costi maggiori a carico dei cittadini".

