"Ex camping Le Giare: serve chiarezza"

"Sul futuro del camping Le Giare, il sindaco dice una cosa e il resto del partito un’altra: gli azzurri facciano chiarezza". Dopo l’appello di Forza Italia a credere nel ’rilancio’ della struttura, ecco arrivare, com’era prevedibile, la risposta del Comitato Cea, che da tempo si batte affinché l’area venga acquisita dal Comune e rimessa a nuova vita.

"La campagna elettorale - dicono dal Comitato - é finita da tempo ed è sopraggiunta l’ora di passare ai fatti. In quel periodo Forza Italia recepiva il tema mentre Fratelli d‘Italia, attraverso il consigliere Pierpaolo Borroni, riusciva a cogliere l’impegno dell’allora assessore Guido Castelli, affinché la Regione partecipasse in quota parte all’acquisto dell’area. Appresa la notizia – ricostruisce il Comitato -, si chiese al sindaco Ciarapica di mantenere quanto professato dal suo partito nel periodo delle elezioni. Ma ad oggi siamo ancora in attesa di riscontro. E non è vero che il Comune se ne è interessato: la stessa società proprietaria dell’ex camping ha negato di aver avuto contatti con le varie amministrazioni. Tuttavia questi non sono tempi di polemiche, bensì di costruzione del nostro futuro. Ora è chiaro che, se esiste davvero la volontà di passare dalle parole ai fatti, c’è bisogno che Forza Italia faccia, in primis, chiarezza al suo interno, visto che il sindaco ha comunicato che non era intenzione dell’Amministrazione prendere in carico l’area". Il Comitato entra nel merito della variante per la costruzione di un’area camper in zona ‘Tre case’: "Grazie alle innovazioni tecnologiche - sostengono - è possibile realizzare strutture accoglienti, removibili e che non causano danni per l’ambiente. Ma deve essere chiaro che la spiaggia dovrà essere salvaguardata e lasciata al suo stato naturale, con l’assoluta e rafforzata protezione dell’area naturalistica, che attualmente viene curata dall’impegno del circolo locale di Legambiente". E infine l’ambiziosa idea: "Vorremmo che la zona sia collegata con quello che, secondo il nostro progetto, si chiamerà ‘il parco del Caronte’. Si tratta di un percorso che partendo dalla foce dello stesso fosso dovrà risalire verso ovest e, attraversando il terreno rinnovato delle Giare, raggiungere la città alta, riattivando l’antica via della ‘sciabica’. In questo modo si creerebbe un camminamento immerso nella natura, dal mare alla collina e si diversificherebbe il turismo: da una parte un lungomare a sud del Caronte, attrezzato a spiaggia organizzata e confortevole, dall’altra (a nord) un’oasi naturalistica e protetta".

Francesco Rossetti