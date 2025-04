Ex Capam, nulla di fatto: "Ultimatum quasi scaduto, siamo pronti a intervenire"

"La proprietà finora non è intervenuta per la bonifica dell’area dell’ex Capam. I sessanta giorni dalla data della notifica scadranno nella prima decade di aprile. Dopodiché, se non si presenta nessuno, si procederà con un’altra ordinanza del sindaco, questa volta di sette giorni, in cui il Comune dichiara di subentrare al privato precisando che le spese che sosterrà saranno a lui addebitate". L’assessore alla sicurezza e al decoro di Macerata Paolo Renna (foto) torna sull’annosa vicenda. L’azienda, nel centro abitato di Sforzacosta, che si occupava di commercio all’ingrosso di lubrificanti, carburanti e oli esausti con relativo stoccaggio, è in concordato preventivo dal 2008. Da allora tutto il materiale è ancora ammassato nelle cisterne; selva, erbacce, topi, insetti e sporcizia peggiorano il quadro. E i residenti sono esasperati. Una storia che va avanti da quasi venti anni ormai. Nel consiglio comunale di gennaio il sindaco Sandro Parcaroli aveva annunciato la firma di un’ordinanza che intimava alla proprietà dell’area a Sforzacosta di ripulire le cisterne abbandonate. Ma nonostante l’ultimatum del sindaco, nulla si è mosso. E, salvo cambiamenti degli ultimi giorni, se la proprietà non si presenta bisognerà procedere appunto con una nuova ordinanza, "più rapida e a tutela del Comune, perché comunque si tratta di soldi pubblici", prosegue Renna. L’ente intanto mette i costi a carico dell’azienda. Qualora il proprietario non dovesse rimborsare il Comune e l’ex Capam finisse all’asta, il Comune resterebbe un creditore privilegiato. "Se dobbiamo intervenire noi come Comune e sostituirci al privato – aggiunge l’assessore – procederemo subito con la pulizia dell’area, per eliminare la selva e ripristinare le condizioni igienico-sanitarie. E questo già risolverebbe parte dei problemi dei residenti. La ditta è già stata individuata. Poi Arpam e Asur faranno le dovute verifiche con procedimenti piuttosto lunghi. Seguo questa vicenda da tempo in prima persona".