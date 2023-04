Ex capannone, pulizia della spiaggia

Al via, questo pomeriggio, una raccolta dei rifiuti nella spiaggia davanti all’ex capannone Nervi, a Porto Recanati. E’ quanto hanno organizzato i volontari di "2hands Macerata", un’associazione no profit di tutela ambientale. Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, tornerà oggi la seconda edizione dell’iniziativa "Green Carpet", patrocinata dal Comune e che vede anche la collaborazione dei bar-gelaterie Guido e Giorgio, in piazza Brancondi. Il tutto comincerà alle 14.30, quando ci si incontrerà in piazza delle Vele, e da lì si andrà nella spiaggia che si trova all’altezza dell’ex capannone Nervi per ripulirla. Le operazioni di raccolta rifiuti andranno avanti fino alle 16.30. Dalle 17 alle 18, nella sala Biagetti del Castello Svevo, si terrà un incontro per sensibilizzare la comunità locale sulla tematica ambientale, a cura di Valentina Rossi (biologa marina) e Sophia Ruffini (artista). Infine, alle 18 in piazza Brancondi, partirà il dj-set con Michele Rapaccini. Tale manifestazione rientra nella campagna di sensibilizzazione ambientale "Adriatic Heroes", promossa dall’associazione "2hands Macerata", in collaborazione con Agenzia Giovani e Inco Molfetta, che ha come obiettivo la rimozione di 20 tonnellate di rifiuti dal Mare Adriatico. Chiunque può partecipare.