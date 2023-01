Ex cava a Mistrianello, c’è l’ok della giunta al piano di recupero

La giunta comunale ha provveduto ad approvare il piano di recupero di un’ex cava in località Mistrianello, come proposto dalla ditta Ecozeta di Hajdarovskies sas di Camerino. Come specificato in delibera, il piano è finalizzato ad attuare il rimodellamento morfologico ed il successivo riutilizzo a fini agricoli dell’area, per il suo completo inserimento nel contesto ambientale circostante. In particolare "l’area interessata dal Piano di recupero è situata in località Strada per Mistrianello, a sud del centro abitato di Matelica, limitrofa al rio di Mistriano e nel sito, oggetto di precedente attività estrattiva di ghiaie e sabbie, sono in atto processi parziali di rinaturalizzazione, mentre una porzione dell’area di piano risulta attualmente completamente ripristinata con le quote topografiche ante operam". L’area in questione ha una superficie complessiva di 9.800 mq e la porzione attualmente non recuperata su cui saranno eseguiti interventi è di 6.700 mq. Il volume di terreno e materiali inerti da reperire all’esterno dell’area in oggetto è di circa 20.000 m3 ed il rinterro sarà costituito da macerie edilizie e terreni provenienti da sbancamenti in aree limitrofe, esenti da inquinanti e autorizzati nel rispetto della normativa vigente.

m. p.