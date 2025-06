"Ex Cecchetti, studiamo un’opera alternativa"

Dopo la Conferenza di servizi del 9 giugno, che ha definitivamente affossato il sottopasso di via Venezia previsto nel piano particolareggiato ex Cecchetti, ancora nessun contatto tra Comune e ditta lottizzante, la Civitanova 2000, vincolata da una convenzione firmata con Palazzo Sforza nel luglio 2016 per realizzare entro 10 anni il museo archeologico e il tunnel pedonale n cambio dei permessi a costruire; il primo è uno scheletro vuoto e il secondo non si farà perché sull’area c’è un vicolo archeologico insuperabile. "I tecnici comunali stanno studiando le conclusioni della conferenza dei servizi poi bisognerà capire il valore dell’opera, aggiornato ai nuovi prezziari, per decidere la compensazione con la Civitanova 2000", spiega Fabrizio Ciarapica.

Sindaco, due anni fa tra Comune e Civitanova 2000 è intercorso un carteggio legale. Il privato sosteneva che i ritardi nella costruzione delle opere di compensazione per la città dipendevano da responsabilità comunali.

"A parte che noi riteniamo il contrario, ma quella fase è stata superata dai risultati della Conferenza di servizi. Quanto alle questioni legali, ritengo inutile a questo punto ostinarsi".

La città non ha il museo, non avrà il sottopasso. Intanto Civitanova 2000 ha costruito. Non c’è uno squilibrio tra interesse pubblico e vantaggio privato?

"Hanno realizzato edifici e opere di urbanizzazione in funzione della convenzione che prevedeva un tot di cubatura fino a raggiungimento di un limite oltre il quale si sono fermati perché non hanno realizzato il sottopasso. Oggi sappiamo che quest’opera non si può fare".

Una convenzione firmata nel 2016, con l’accordo a realizzare le opere entro il 2026 e a un anno dalla scadenza si scopre che l’area ha vincoli archeologici. Sotto il profilo politico e urbanistico come si giustifica tutto questo tempo e il fatto che, ad oggi, la città si ritrova un pugno di mosche in mano?

"A questa pratica hanno lavorato tanti enti pubblici e ci sono una valanga di pareri in proposito. Molto tempo è stato assorbito per esempio dalle opere di carotaggio del sottosuolo, poi ci sono stati effettivamente iter amministrativi troppo lunghi". Quale opera compensativa chiederà il Comune e in che tempi?

"Non faccio previsioni e c’è da decidere se farla nel comparto Cecchetti o fuori. Il museo archeologico? La Civitanova 2000 ritiene di aver già assolto i suoi obblighi".

Nella convenzione era previsto che il Comune potesse incassare la fideiussione depositata dalla società in un caso come questo. Lo farete?

"Ora non è un’ipotesi al vaglio. Cercheremo di stabilire con la ditta un’opera compensativa. Ancora non ci siamo incontrati, lo faremo presto".