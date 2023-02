Ex Ceccotti, la nuova variante in commissione urbanistica

di Lorena Cellini

Area ex Ceccotti, arriva in commissione urbanistica la nuova variante che ha recepito le osservazioni della Sovrintendenza delle Marche e della Provincia di Macerata rispetto alla stesura contenuta nella delibera del consiglio comunale del 2018. L’appuntamento, che precede la discussione che avverrà in sala consiliare per il voto sull’adozione del progetto, è stato fissato per il primo marzo nella sala riunioni dell’ufficio tecnico comunale (alle 15 in via Marinetti) e l’incontro è aperto al pubblico. Un anno fa arrivò lo stop della Sovrintendenza al piano con la richiesta di sottoporlo alla procedura della Vas (Verifica ambientale strategica) per eccesso di cubatura attorno alla parte ‘storica’. Cubatura che resta la stessa, 20.000 metri quadrati, scomposta in due unità di intervento: una da 17.000 metri quadrati e una da 3.000. Compaiono nella variante modifiche che impattano intorno ai due edifici di interesse storico: l’ex Fornace e l’ex Vetreria. In questo comparto, secondo quanto scritto nella relazione che verrà sottoposta alla Commissione urbanistica "sono state proposte – si legge – modifiche inerenti la riduzione del consumo di suolo, la rimodulazione e l’arretramento delle volumetrie a vantaggio delle aree di rispetto dei due edifici storici e della loro protezione visiva". La soluzione prevede l’arretramento dell’edificio numero 1 e la trasformazione dell’area antistante in verde pubblico, eliminando una strada secondaria in prossimità della ex Fornace e inserendo, in sostituzione, un passaggio pedonale tra l’area privata e il verde pubblico. "Finalmente – commenta l’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti – portiamo in commissione la variante Ceccotti e il passo successivo sarà la discussione e il voto in consiglio comunale. Una vicenda annosa, molto importante per la nostra città e per la quale, in qualità di assessore all’Urbanistica vorrei scrivere la parola fine. È una proposta di variante che recepisce gli indirizzi, le motivazioni e le prescrizioni del consiglio comunale del 2018 e della Provincia di Macerata formulate nel 2022. La potenzialità edificatoria è di 20mila metri quadrati di superficie utile lorda, divisa su due unità di intervento, una di 17mila metri quadrati e una di 3 mila. Grazie anche al lavoro dell’ex assessore Fausto Troiani che mi ha preceduto, illustrerò questa soluzione che rappresenta un giusto equilibrio tra gli interessi dei privati, già consolidati nel tempo, e l’interesse pubblico".