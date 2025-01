Ex Ceramica, l’affondo di Paolucci: "Tartabini butta la colpa su altri"

"Il sindaco Noemi Tartabini, per giustificare il proprio immobilismo, butta la colpa su altri che l’hanno preceduta e ricorre a insinuazioni false e pretestuose. E per nascondere l’inconcludenza della sua amministrazione, parla di "incompiuta ereditata" ed "errori non imputabili al centrodestra" riguardo all’area ex Ceramica a Porto Potenza". Sergio Paolucci, primo cittadino di Potenza Picena dal 2004 al 2014, non ci sta e interviene sulla vicenda dell’ex Ceramica, rimasta inquinata diversi anni fa a causa di diverse sostanze tossiche. Infatti, fu lui a iniziare il progetto di riqualificazione di quell’area. "Il centrosinistra ha il merito di aver avviato il risanamento ambientale e urbanistico del centro abitato di Porto Potenza (circa il 50% dell’area è bonificata) – afferma Paolucci –. Se l’intervento non è terminato, non è responsabilità dell’amministrazione comunale ma è dipeso dalle difficoltà economiche incontrate dall’impresa, che ha dovuto sostenere notevoli costi di bonifica. Ricordo al sindaco Tartabini che in un’iniziativa privata, come quella della ex Ceramica, l’amministrazione non deve verificare alcuna sostenibilità dell’investimento mentre sono state richieste tutte le garanzie per gli interventi a salvaguardia della salute pubblica. Il programma di bonifica è stato controllato, validato e approvato dall’Arpam".

Nella replica, poi, prende di mira un altro esponente del centrodestra. "L’allora sindaco Francesco Acquaroli, all’inizio del suo mandato (10 anni fa), ha organizzato un’assemblea pubblica nella quale magnificava l’intervento prospettando varianti migliorative – riprende Paolucci –. Di quella volontà non è rimasto nulla. In merito alla scuola elementare, il sindaco Tartabini fa finta di non conoscere l’ostruzionismo che il centrodestra ha esercitato per anni. La sua amministrazione ha poi deciso di costruire un nuovo edificio, beneficiando di risorse concesse dal Governo. Tartabini dovrebbe spiegare perché è stato cestinato il progetto già approvato dal Comune, spendendo 300mila euro, per farne uno nuovo che ha cancellato la possibilità di costruire una palestra polivalente. Dovrebbe spiegare perché nel nuovo progetto, redatto quando la popolazione scolastica era in diminuzione, non si è programmato un numero di aule in grado di ospitare anche la scuola media, per la quale si andranno a spendere altri 10 milioni di euro con uno spreco di risorse pubbliche".

Giorgio Giannaccini