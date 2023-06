Ex Cicconetti, la Provincia in cerca di un affittuario

La Provincia cerca un nuovo affittuario per i locali di via Gramsci dove, fino a qualche mese fa, c’era il negozio di abbigliamento Cicconetti che poi ha chiuso per la prematura scomparsa di una delle proprietarie. L’ente, infatti, ha pubblicato il bando per partecipare all’asta pubblica, che si terrà martedì 4 luglio, ma per presentare le offerte c’è tempo fino al 30 giugno. Si parte da un importo base di 3.916,80 euro annui e l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo rialzo. L’immobile ha una superficie totale di 32 metri quadri, di cui 19,5 al piano terra e altri 19,5 al primo piano raggiungibile con una scala a chiocciola, non dispone dei servizi igienici, ma è presente l’impianto di condizionamento. Secondo quanto stabilito anche per l’affitto degli altri locali che si trovano a Palazzo Studi, non potranno essere aperte attività tipo di sale giochi, agenzie di scommesse, phone center e di internet point, sexy shop, vendita di cannabis light e prodotti simili. "In merito alle prime attività escluse – spiega infatti la Provincia –, tale divieto deriva direttamente dalla legge, visto che Palazzo degli Studi, dove si trova il locale, è anche una sede scolastica".