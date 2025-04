Ex conceria, sì al progetto

La giunta di Tolentino ha approvato il progetto definitivo del Piano di sviluppo dell’area dismessa ex conceria Mercorelli, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti Coprat Sardella Bagolini per un costo complessivo di 3 milioni e 370mila euro. Si tratta dei lavori di recupero e riuso dell’ex conceria Mercorelli e dell’area pubblica esterna. La struttura diventerà un centro polifunzionale per attività culturali, sociali ed eventualmente commerciali, su circa 1050 metri quadrati. L’obiettivo primario dell’intervento è restituire all’intera collettività l’ex conceria Mercorelli, attraverso un completo restauro dell’edificio e l’introduzione di diverse funzioni legate e compatibili rispetto a quella principale di Museo della Conceria. La vicinanza al centro storico – la struttura si trova appena fuori dalle mura – costituisce un valore aggiunto.