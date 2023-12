Ex convento, lavori quasi finiti

Sono in dirittura d’arrivo i lavori di riparazione post-sisma dell’ex convento di Sant’Agostino, a Pieve Torina, per un importo di 2.993.726 euro. L’annuncio arriva dall’Usr, Ufficio speciale ricostruzione. "Si tratta di un intervento portato avanti dalla sinergia tra struttura commissariale, Usr e Comune, che punta a restituire al borgo il "Museo della nostra terra" e la casa di riposo per anziani ospitate all’interno del complesso di piazza Salvo D’Acquisto – aggiunge –. La comunità sta per ritrovare un doppio importante presidio. Il museo legato alla tradizione popolare e la casa di riposo e residenza protetta, con le sue stanze e i servizi, occupa l’intera superficie del primo piano, per un totale di 1.040 metri quadrati atti ad ospitare circa 40 persone".