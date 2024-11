Ex deportati e cavalieri, cerimonia al Lauro Rossi

Diciotto ex deportati nei lager riceveranno la medaglia d’onore, e 21 cavalieri al merito della Repubblica saranno proclamati oggi, in occasione della Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Alle 9.30, all’Immacolata il vescovo Nazzareno Marconi celebrerà una messa in suffragio dei caduti in guerra. Alle 10.30 al Monumento ai caduti ci saranno l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro da parte del prefetto Isabella Fusiello (nella foto). Alle 11.15 al teatro Lauro Rossi si terrà la cerimonia di consegna delle medaglie agli internati o ai familiari, e dei diplomi al merito della Repubblica. Ci saranno studenti, sindaci e i vertici delle forze dell’ordine.

Avranno le medaglie d’onore Mario Affede, Pacifico Francioni, Alfio Francucci, Romolo Mercuri, Gino Pallotto, Pierino Pallotto, Luigi Piccinini, Raul Poloni, Giulio Innocenzi, Luigi Pennesi, Edmondo Castellani, Amedeo Sabbatini, Fiore Ciccolini, Luigi Marozzi, Costantino Quattrini, Eligio Santacchi, Sestilio Pecchia e Nicola Cecola. Saranno proclamati cavalieri al merito Maria Antonella Angerilli, Armando Battaglini, Decio Bianchi, Onofrio Bongelli, Daniela Borraccini, Fabio Capri, Fabiola Carlini, Roberta Ciampechini, Roberto Ciccarelli, Laura Fermanelli, Pietro Gagliardi, Aldo Lasorsa, Vittoria Mancinelli, Annamaria Marcantonelli, Roberto Nardi, Renato Rocchi, Adriano Salvucci, Monica Scalzini, Marco Tombesi, Federico Tosi e Fabio Paradisi.