Ex direttore delle Poste accusato di peculato

di Paola Pagnanelli

Accusato di peculato e ricettazione, è sotto processo l’ex direttore dell’ufficio postale di Corridonia Maurizio Sannucci, 60enne di Macerata. Ieri in tribunale a Macerata attraverso le testimonianze si è iniziato a ricostruire cosa sarebbe avvenuto a partire dal dicembre del 2011. Secondo l’accusa l’uomo si sarebbe appropriato di 20mila euro, incassando a titolo di rimborso anticipato un buono fruttifero intestato a un corridoniano, ed emesso dallo stesso ufficiale postale a ottobre dello stesso anno. Quindi avrebbe diviso la somma su cinque vaglia intestati ad altrettante persone, che però sarebbero state del tutto all’oscuro di quella manovra. Infatti negli archivi non si sarebbero trovati i moduli di richiesta servizi: in questo modo, il direttore avrebbe contato di poter far dileguare la somma, per non lasciare tracce del suo peculato. Infine, avrebbe aperto un libretto di risparmio dove avrebbe riversato la somma che aveva messo in uno dei vaglia, 10mila euro; da quel libretto sarebbero stati fatti 8 prelievi di contanti, di cui due con la username "Sannucci". Ma a un certo punto il titolare del buono fruttifero si era accorto dell’ammanco ed era partita la denuncia, e dopo le indagini il direttore dell’ufficio, che avrebbe anche dei precedenti, è finito sotto processo. Ieri mattina in tribunale a Macerata il pubblico ministero Rosanna Buccini ha chiamato a deporre prima la nipote del titolare del buono fruttifero incassato. La donna ha spiegato la vicenda relativa al pensionato, che ora si trova in una casa di riposo ma è ancora ludico. Poi è salita sul banco dei testimoni una degli intestatari dei vaglia. La donna ha confermato di non aver mai saputo nulla di quella somma e di quel vaglia, e ha aggiunto che alla scoperta di quanto era successo aveva anche chiuso il conto che aveva aperto qualche tempo prima con Poste Italiane. L’udienza è stata poi rinviata a ottobre, per completare l’istruttoria con gli altri testimoni dell’accusa. Poi anche l’imputato, difeso dall’avvocato d’ufficio Simona Nasso, nominata ieri mattina in udienza, potrà dare la sua versione in merito a quanto accaduto.