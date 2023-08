di Diego Pierluigi

Dopo il periodo di ferie sono già definiti alcuni primi obiettivi da portare a termine per l’amministrazione comunale di Corridonia come, ad esempio, la riqualificazione del campo sportivo Ex Enaoli: "a settembre l’inizio dei lavori", ha annunciato il sindaco Giuliana Giampaoli. L’opera da 750mila euro prevede la sostituzione del manto erboso più un allargamento del rettangolo verde, il rifacimento della recinzione, un rinnovato impianto di irrigazione e, magari, anche il ripristino degli spogliatoi, recentemente oggetto di un raid vandalico, il quale aveva prodotto ingenti danni, compiuto da minorenni. Su questo punto il primo cittadino aveva spinto per l’assunzione di responsabilità da parte di ragazzi e famiglie.

"Alcune famiglie si sono fatte avanti accogliendo il mio appello e hanno preso coscienza degli atti vandalici fatti dai figli. Il fatto che l’appello sia stato accolto è stata una conferma importante – ha affermato Giampaoli –: la nostra fiducia è stata ripagata. Grazie a chi si è fatto avanti e a chi lo farà, per i nostri ragazzi; un esempio che vale molto di più dei danni materiali".

Altri interventi cruciali si vedranno sul fronte viabilità. "Sono al termine i lavori in via dell’Industria e del Lavoro alla zona industriale, a settembre partiranno quelli per via Bramante, e stanno procedendo speditamente verso il secondo stralcio quelli in via Cappuccini Vecchi recentemente finanziati dalla Regione per 110.000 euro – ha aggiunto –. A settembre si affideranno anche i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione della strada Colbuccaro-Passo del Bidollo. In partenza la riqualificazione dell’illuminazione pubblica nelle vie del Mulino, della Portarella, Sant’Anna, Santa Maria, Puccini, Verdi, San Giuseppe, Rossini, Costantinopoli, poi il completamento della zona San Claudio dove inoltre verranno ultimati i lavori di riqualificazione energetica dell’impianto sportivo", ha spiegato Giampaoli.

"Intanto – ha aggiunto – sono stati installati nuovi giochi a Villa Fermani; a questo intervento ne seguiranno altri per il rinnovo e la messa in sicurezza di diversi spazi ricreativi per i nostri bambini. Molti i lavori attesi per i quali è stata avviata la fase progettuale: tetto dell’ex collegio Lanzi, porticato di ingresso del cimitero storico, porta Romana e porta San Pietro, nuova mensa della scuola Martiri della libertà recentemente finanziata da fondi Pnrr".