Ex finanziere fuori dai guai dopo dieci anni

di Paola Pagnanelli

Dopo dieci anni, si chiude finalmente una brutta vicenda per un finanziere all’epoca in servizio a Civitanova, il maresciallo capo Fernando Laggetta. La condanna – per l’accusa di aver chiesto soldi per chiudere un occhio durante una verifica – è stata infatti annullata dalla Cassazione. "Questa vicenda mi ha stravolto la vita" commenta lui. Il maresciallo capo della Guardia di finanza era imputato del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità: in pratica, per la procura, nel 2013 avrebbe chiesto denaro, un tablet Apple e un iPhone al medico su cui stava conducendo una verifica tributaria, per agevolare la sua posizione. Laggetta era stato condannato dal tribunale di Macerata alla pena di un anno e mezzo di reclusione, sentenza che a novembre era stata confermata in corte d’appello. Ma dopo la decisione della corte di Ancona, il finanziere si è rivolto a un collegio difensivo composto dagli avvocati Gabriele (nella foto) e Massimiliano Cofanelli, e dal professor Alfredo Gaito, docente di procedura penale alla Sapienza di Roma, per presentare ricorso in Cassazione e contestare la legittimità delle condanne. Il ricorso è stato predisposto dagli avvocati Cofanelli e discusso in udienza a Roma dal professor Gaito. La Corte ha quindi deciso di annullare senza rinvio la sentenza, essendo ormai trascorsi i termini di prescrizione, ferme restando le statuizioni civilistiche in favore del medico, che si era costituito parte civile. L’avvocato Cofanelli ha accolto con la più completa soddisfazione l’esito di una vicenda che aveva coinvolto il militare e, dal punto di vista processuale, era particolarmente ostica essendo una doppia conforme di condanna: per superare il vaglio di ammissibilità, era necessaria una serie di argomentazioni che in linea di diritto avrebbero potuto scardinare i due precedenti giudizi. "Questa vicenda mi ha cambiato e stravolto la vita – ha detto il maresciallo Laggetta – impartendomi enormi lezioni: ho perso il lavoro, la famiglia ed entrambi i genitori. Da militare e uomo delle istituzioni ho sempre voluto rendere conto alla mia coscienza e non perdere mai la fiducia nella giustizia, nemmeno dopo due sentenze di condanna e cinque anni di sospensione dall’impiego. Oggi, ormai a 10 anni dai fatti, posso ritornare a sentirmi un uomo libero che ha recuperato in pieno la sua dignità e affermare che la giustizia ha i suoi tempi ma alla fine fa il suo corso. Un doveroso e sentito grazie ai difensori, agli avvocati Cofanelli in particolare, che con lo studio del professor Gaito hanno creduto in una ultima chance in punta di diritto per sovvertire un destino già scritto".