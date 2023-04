Ex foro boario: richiusi tutti gli accessi

Con un intervento d’urgenza, gli operai comunali ieri hanno provveduto a richiudere tutti i passaggi che si erano aperti intorno al cantiere dell’ex foro boario, in piazza Pizzarello. I lavori si sono resi necessari dopo che giovedì nel tardo pomeriggio, come abbiamo riportato nell’edizione di ieri, la Polizia locale ha trovato due persone accampate nell’edificio in costruzione dietro al terminal dei pullman. Dalla perlustrazione dei vari spazi fatta dalla pattuglia, è emerso che c’erano diverse tracce di altri accampamenti, e che in più punti le sbarre che avrebbero dovuto impedire l’accesso erano state aperte, o perché danneggiate da qualcuno, o perché ormai logorate dal passare del tempo. Il comando della Polizia municipale ha anche provveduto a contattare la proprietà dell’edificio, i cui lavori erano stati avviati anni fa dalla Italappalti di Porto San Giorgio, dichiarata fallita dal tribunale di Fermo nel 2021. La responsabilità dell’immobile dunque ora è nelle mani del curatore, che ieri mattina ha formalizzato la querela per l’invasione della proprietà a carico dei due soggetti, un uomo e una donna sui 30 anni di età, che erano stati trovati all’interno. I due erano stati identificati dagli agenti della Polizia locale, e hanno una residenza formale uno in città e l’altra in un centro della provincia. L’uomo ha ammesso l’uso di stupefacenti: tra le sue cose c’erano moltissime siringhe usate e una piccola quantità di hashish. Durante il controllo fatto nel tardo pomeriggio di giovedì, diversi residenti hanno segnalato agli agenti della Polizia locale che si vedevano delle persone entrare nell’edificio vetrato, nella parte verso Fontescodella della struttura. Per ora, le chiusure sistemate ieri potrebbero risolvere il problema, che però richiede di essere trattato in maniera più completa: il cantiere abbandonato in piazza Pizzarello, come noto a tutti i maceratesi, è in condizioni di degrado, e dato anche che si trova in centro e nello spazio destinato alla stazione dei pullman, non può essere lasciato in quelle condizioni ancora per tanto tempo.