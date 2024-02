Ex fotografo trovato morto in casa, era in ginocchio vicino al letto e con una ferita alla testa

Monte San Giusto (Macerata), 3 febbraio 2024 – È stato trovato senza vita in casa sua Rodolfo Ignazi, 78enne di Monte San Giusto, che per anni aveva lavorato come fotografo. Ma sulle cause della morte indaga la Procura: l’ipotesi più probabile, ma non l’unica, è un tragico incidente domestico. Sarà dunque l’autopsia in programma oggi a dare indicazioni più precise sull’accaduto.

L’allarme ieri mattina è arrivato poco dopo le 7.30. Una amica e la sorella di Ignazi, non riuscendo a mettersi in contatto con lui da giovedì sera, sono andate a casa, in via Vittorio Emanuele, all’inizio del centro storico del paese, a vedere se fosse accaduto qualcosa. Così lo hanno trovato in camera, in ginocchio, con il busto reclinato sul letto.

Sulla testa aveva una brutta ferita, che ha sollevato il cuoio capelluto, e intorno c’era molto sangue. Le loro urla hanno richiamato l’attenzione dei muratori al lavoro nel cantiere di un palazzo vicino, e sono stati questi ultimi a chiamare le forze dell’ordine.

In casa del pensionato sono accorsi i sanitari del 118, ma ormai per Ignazi c’era poco da fare. La dinamica dell’accaduto è sembrata poco chiara ai carabinieri, che dopo un primo sopralluogo hanno chiesto l’intervento della Sezione investigazioni scientifiche di Ancona, che hanno setacciato l’appartamento e le scale, piuttosto ripide, che bisogna salire per arrivarci. Giovedì il pensionato è stato visto uscire in Vespa, come faceva spesso. La sera poi sarebbe dovuto andare a cena da un vicino, ma intorno alle 19.15 i due si erano parlati dalle finestre, come facevano sempre, e l’ex fotografo aveva chiesto di poter raggiungere l’amico più tardi a causa di un mal di testa. Ma a cena non si è mai presentato.

Nell’appartamento non sono trovati segni di scasso o effrazione, non manca nulla, tutto era piuttosto in ordine, e di sotto non sarebbe stato difficile portare via l’auto e la Vespa dell’ex fotografo, volendo.

È escluso dunque che si sia potuto trattare di un furto finito male. Ignazi ha una ferita piuttosto seria alla testa, ma in casa non è stato individuato nulla con cui avrebbe potuto farsi male. Le gocce di sangue – come ricostruito dagli inquirenti – iniziano dai primi gradini delle scale: una ipotesi dunque è che salendo, per via della loro ripidità, il 78enne possa essere inciampato battendo la testa; avrebbe poi tentato di tamponarsi la ferita, avrebbe raggiunto la sua camera ma a quel punto avrebbe perso i sensi, forse per un ematoma alla testa.

A molte domande potrà rispondere l’autopsia, che il sostituto procuratore Francesco Carusi – arrivato anche lui ieri a Monte San Giusto – oggi affiderà al medico legale Antonio Tombolini. A un primo esame, ieri mattina, il medico legale avrebbe escluso i segni di una colluttazione. Oltre ai carabinieri della stazione di Monte San Giusto, sono intervenuti il comandante provinciale, il colonnello Nicola Candido, il comandante del Reparto operativo e della Compagnia, i colonnelli Massimiliano Mengasini e Giorgio Picchiotti.

I militari del Reparto operativo e della Sis hanno esaminato con attenzione le scale e l’appartamento, senza però riuscire a individuare uno spigolo o un oggetto che possa aver provocato la ferita. L’abitazione comunque è sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Anche il cellulare del pensionato è stato sequestrato, per verificare se possano esserci lì elementi utili a ricostruire quanto accaduto.