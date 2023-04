"Ex Gabrielli, qualità e tradizione per il rilancio"

di Lucia Gentili

È partito il piano di rilancio per la "Castelli spa", ovvero l’ex Nazareno Gabrielli (ed ex Boost). "Vogliamo puntare su Tolentino – spiega il nuovo presidente e amministratore delegato Maurizio Castelli – affinché non sia più solo stabilimento del gruppo, ma diventi una vera e propria azienda, sfruttando l’indotto dell’area Marche e facendo leva sul bagaglio culturale, il know how (saper fare) e la storia di questa realtà produttiva". Castelli Illustra come sta procedendo la riorganizzazione aziendale, con nuove assunzioni a breve (prima dell’estate), e annuncia la volontà di trasformare l’archivio storico in un museo.

Presidente, cosa è cambiato da aprile?

"Lo stabilimento è ripartito con i primi reparti da inizio mese, sta rientrando via via tutta la forza lavoro e dalla prossima settimana saremo pienamente operativi, con più turni".

Le priorità?

"Innanzitutto la ripartenza dell’azienda a livello produttivo sul fronte agende e notebook; lo stabilimento è efficiente, performante e integrato nel gruppo. Allo stesso tempo, vogliamo che diventi più autonomo allargando la produzione e immettendo sul mercato prodotti di alta qualità, in base alle competenze storiche e culturali, tra tradizione artigianale e innovazione, proprie di questa realtà. Nell’archivio abbiamo pezzi che hanno fatto la storia della pelletteria del Novecento e delle Marche: questo passato deve diventare futuro, attraverso un’azienda che trasformi questo patrimonio in qualcosa di nuovo".

Quale fase state affrontando?

"Ora la prima fase, riportando a pieno regime la produzione di agende e notebook e presto, prima dell’estate, assumeremo nuovo personale qualificato. Nel 2024 avvieremo anche la fase dell’"abbellimento" dello stabile e del marketing, rendendolo più accogliente con una sorta di showroom. E sarebbe bello rendere il museo visitabile per far vedere a chi viene a trovarci le varie fasi di lavorazione del prodotto".

È in corso un contratto di solidarietà. Questo piano di rilancio rappresenta l’ultima chance per Tolentino?

"No, non parlerei di ultima chance quanto piuttosto di un’occasione unica. Abbiamo rilevato l’azienda in concordato, ora è pienamente operativa e sta recuperando me rcato.. Noi non solo ci crediamo, ma vogliamo puntarci, la consideriamo un’area strategica: i volumi di clientela ci permettono di accedere al mercato americano e europeo".