"Ex imbottigliamento a Tolentino: giunta senza progettualità"

"Nell’ultimo Consiglio comunale abbiamo chiesto lo stato dell’arte dell’ex imbottigliamento: la città stessa ci chiede quali siano le intenzioni della maggioranza per un fermo che dura oramai da diversi mesi". Il coordinamento Fratelli d’Italia non è soddisfatto delle risposte date sul tema dal primo cittadino Mauro Sclavi durante l’assise. "Spiace ascoltare dal sindaco che quello era un progetto che non stava in piedi perché, a suo dire, non aveva copertura economica – afferma il gruppo Fd’I -, spiace sentir dire che sarebbe bastato un progetto “meno faraonico“ perché a fronte dei circa 3 milioni di finanziamento pubblico, il progetto ne costava almeno 6. Non una parola poi da parte della maggioranza sulle pratiche iniziate per il mutuo con il Credito Sportivo che serviva a cofinanziare la parte economica mancante; non una parola sulle risultanze di cassa trovate al passaggio tra la vecchia e la nuova governance, che non fa altro che confermare quanto abbiamo pensato fino ad oggi: nessuna visione e nessuna progettualità. La nostra idea insieme a tutto il centrodestra era realizzare, oltre al restyling dell’ex imbottigliamento, un polo diagnostico nella struttura delle Terme dove attualmente ci sono gli studi specialistici". Fd’I aggiunge poi che è stato "avvilente, mentre in Consiglio si discuteva sul futuro della città e della municipalizzata, vedere il consigliere di Tolentino Popolare Mirko Angelelli portare la foto di un tombino entusiasmandosi per la relativa riparazione". "Chiediamo ai cittadini di riflettere su quello che da un anno e mezzo non sta accadendo a Tolentino", conclude Fd’I.