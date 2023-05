"Ex Ipac, lavori appaltati in estate Attendiamo il progetto finale"

"Ex Ipac, la volontà è di dare il via all’aggiudicazione dei lavori verso la fine dell’estate". L’assessore all’Urbanistica Filippo D’Alterio del Comune di Montecosaro chiarisce la situazione legata all’Ex Ipac, lo stabile industriale in disuso da anni, collocato nei pressi della chiesa dell’Annunziata, e per il quale l’amministrazione montecosarese vuole procedere verso la demolizione per restituire l’intera area ai cittadini. Per capire l’importanza dell’opera, basti pensare che il sindaco Reano Malaisi, in un’intervista realizzata su questo giornale a inizio anno, aveva fissato proprio lo smantellamento del vecchio sito industriale tra i principali obiettivi da centrare. Alcuni mesi fa, il consiglio comunale lo ha inserito nelle opere previste dal piano triennale delle opere pubbliche. "E’ stato individuato lo studio – spiega D’Alterio – e siamo in attesa del progetto definitivo. Per quanto riguarda i costi, che si aggirano tra i 150.000 e i 200.000 euro, accenderemo un mutuo con Cassa depositi e prestiti". Nei piani, l’intenzione è procedere con l’avvio dei lavori magari entro l’autunno. L’abbattimento prevede la totale demolizione delle restanti strutture di elevazione che costituiscono ciò che resta dell’ex Ipac, considerando che le parti in amianto sono già state rimosse in un precedente intervento. Non è prevista, invece, la rimozione del piano di fondazione. Ci sarà poi da attendere il responso della Sopraintendenza dei Beni culturali per via della vicinanza alla chiesa dell’Annunziata, inoltre, "si monitora la situazione delle falde, che in base a precedenti controlli dell’Arpam – aggiunge l’assessore – aveva fatto registrare livelli di inquinamento fuori norma".

Francesco Rossetti