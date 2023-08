Ex mattatoio, il Comune fa ricorso: nomina l’avvocato

È una lunga e tribolata storia quella della vendita dell’ex mattatoio comunale iniziata addirittura con il sindaco Fabio Corvatta nei primi anni del 2000 e che ancora si porta dietro strascichi giudiziari. L’immobile e l’intera area erano stati venduti a un imprenditore osimano che, però, non ha mai onorato l’acquisto tanto che successivamente è subentrata la società "CoalRita" che ha realizzato l’attuale supermercato. Solo nell’aprile scorso la pratica si è definitivamente conclusa con l’identificazione catastale dell’immobile e il trasferimento al Comune, a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, di una porzione del fabbricato posto al piano primo che sarà la sede della Fondazione Its "Tecnologia e Made in Italy". E qui scatta la contestazione perché il Comune e la società hanno richiesto la registrazione dell’atto in misura fissa, con l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali trattandosi di trasferimento a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. Un’interpretazione non condivisa dall’Agenzia delle Entrate che ha spedito all’indirizzo del Comune un avviso di liquidazione dell’imposta per 31.664 euro. Il Comune non ci sta e ha dato prontamente mandato al suo legale, l’avvocato Roberto Catani, di presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: il compenso lordo pattuito per il professionista ammonta a 9.323 euro.