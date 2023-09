"Ex orfanotrofio di Tolentino: D'Este: "Evitare di vendere fumo per arrosto"".

"I lavori agli ex licei purtroppo sono stati funzionali al solo recupero della fruibilità di una porzione di quei locali, dove al momento tutto si può fare tranne che riportarci una parte delle classi del liceo Filelfo. Sarebbe bene evitare di vendere fumo per arrosto". Interviene sulla scuola il consigliere comunale di Civico22 Massimo D’Este (coalizione Tolentino Città Aperta). "Parliamo di realtà – aggiunge –. Sta per iniziare un nuovo anno scolastico e, senza scendere nelle specificità, possiamo dire che nulla è cambiato, se non in peggio. La verità è che in queste condizioni la nostra città, povera di servizi, continuerà a perdere potere attrattivo. Il cambio di marcia tanto auspicato non si avverte se non negli atteggiamenti più pacati rispetto alla vecchia amministrazione. Tolentino ha bisogno di idee coraggiose, tentare l’impossibile, con diplomazia e onestà intellettuale, senza sotterfugi e manovre controproducenti. È vero, il nostro quotidiano e il nostro futuro sono nelle mani di chi governa e a noi spetta ricordarlo, soprattutto per quei cittadini che non sanno amplificare pubblicamente il loro disagio". D’Este evidenzia come "alcune locandine e manifesti simboli del nuovo sistema comunicativo della politica di cui sono tappezzati i nostri muri e popolate le bacheche virtuali, ci fanno sognare e sperare di vivere in una sorta di paese delle meraviglie, generando in realtà solo perplessità e confusione nei nostri concittadini che rassegnati e sfiduciati non sanno più a chi credere".