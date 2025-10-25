Ex orfanotrofio torna agibile

Sono terminati i lavori di ricostruzione post terremoto e di conseguenza torna agibile l’ex orfanotrofio di via Salimbeni, nel cuore storico della città. La sindaca di San Severino, Rosa Piermattei, ha firmato l’atto di revoca dell’ordinanza di inagibilità relativa all’immobile già sede degli uffici locali dell’ex Asur.

La revoca arriva a seguito della conclusione degli importanti lavori di riparazione del danno sismico che hanno interessato l’intero complesso a seguito delle violente scosse dell’ottobre 2016. Gli interventi che sono stati realizzati sull’immobile hanno previsto un accurato rafforzamento localizzato della struttura, mirato a garantire la massima sicurezza sismica e la piena fruibilità futura dell’immobile.

Per la realizzazione di queste opere essenziali, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha riconosciuto un contributo pubblico di 440 mila euro. Il provvedimento sindacale è stato adottato dopo che il tecnico incaricato dalla proprietà ha trasmesso al Comune la dichiarazione di fine lavori, attestando la corretta esecuzione degli interventi e il ripristino delle condizioni di sicurezza e agibilità. L’immobile è ora formalmente agibile e pronto per la definizione di una nuova destinazione d’uso. In tutto il centro di San Severino, ma non solo, proseguono gli interventi legati alla ricostruzione post terremoto.