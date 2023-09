Ex Orso, nessuna variante per il piano di Straffi

Iginio Straffi è il nuovo proprietario del complesso dell’ex ristorante Orso, sulla collina dell’Asola affacciato sul mare, e nei suoi progetti c’è la creazione di un campus che ospiterà una scuola internazionale di grafica del fumetto.

Sarebbero queste le intenzioni dell’imprenditore maceratese, fondatore e Ceo del gruppo Rainbow, che ha portato a termine l’operazione rilevando dalla famiglia Orso la struttura che per decenni ha fatto la storia della ristorazione in città e che i proprietari hanno di recente chiuso e messo in vendita all’inizio del 2022. Le parti si sono incontrate, hanno concluso l’accordo e Straffi sta già lavorando per realizzare un progetto culturale.

Ambizioni importanti, in uno spazio che si presta ad una serie di attività e che non verrebbe stravolto nella sua struttura. Agli uffici tecnici del Comune di Civitanova la Rainbow non ha ancora presentato progetti, ma da quello che emerge non ci sarebbe bisogno di alcuna variante urbanistica in quella che è peraltro una zona tutelata da un punto di vista paesistico ambientale, e dunque sono davvero limitate le opzioni edilizie. Se andrà in porto l’idea dell’Accademia del fumetto, articolata con spazi per le attività didattiche e anche sportive, si tratterebbe di una grande opportunità per il territorio – dove Straffi ama investire – sia dal punto di vista culturale che professionale per l’insegnamento delle tecniche e degli strumenti dell’arte di raccontare per immagini il fumetto e il cinema. Una grande occasione anche per Civitanova.