Ex ospedale, primo piano verso l’ok

Si è tornati a discutere dell’ex ospedale di Corridonia, nel consiglio comunale di lunedì, dove il primo cittadino, Giuliana Giampaoli, ha risposto a una mozione congiunta dei gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", i quali hanno chiesto delucidazioni sullo stato dell’arte dei lavori che da quasi due anni stanno interessando il vecchio distretto sanitario cittadino e la conseguente ricollocazione dei servizi ambulatoriali.

A quanto emerso sembra che il primo stralcio dell’opera dovrebbe essere portato a compimento a inizio del nuovo anno. "I primi contatti con l’Ast li abbiamo avuti nel settembre 2022, cioè appena insediati – ha illustrato il sindaco – nonostante le nostre richieste di individuare locali più idonei per ospitare i servizi portati al momento fuori dall’edificio, in questa fase si è inserita una serie di passaggi che hanno reso complicate le interlocuzioni, per via dell’instabilità dovuta a cambi ai vertici della Ast, oltre che per il ritardo con cui l’amministrazione precedente aveva affrontato la questione. A luglio poi ci è stato comunicato che i lavori erano in linea con i tempi previsti e che a febbraio 2024 dovrebbero essere portati a compimento con l’intervento al piano terra dell’ospedale – ha precisato –. Quindi ci è stato prospettato che, una volta concluso il cantiere al piano terra, i servizi potrebbero rientrare lì, mentre i lavori andrebbero avanti ai livelli superiori".

In questi anni i servizi si sono appoggiati nell’ala adiacente alla vicina casa di riposo.

"Devo dire che non trovo così insufficienti gli attuali locali - ha replicato l’ex assessore Francesco Andreozzi, oggi capogruppo di "Corridonia Insieme" – non è cosa facile reperire questi nuovi spazi, non lo è stato per l’amministrazione Cartechini ed ora non lo è per l’attuale, infatti non è stata capace di trovare alternative dopo oltre un anno. Non possiamo credere che saranno utilizzati i locali del piano terra mentre sopra c’è un’armatura, chi se la prende la responsabilità? La verità è che amministrare è più complesso di fare opposizione; non si incolpi la passata amministrazione".