Ex Pietrarelli, nuovo look per il vicolo

Sono stati aggiudicati alla Lopergolo Costruzioni srl, per un importo di 507mila euro, i lavori di riqualificazione del vicolo "Ex Pietrarelli" che collegherà corso della Repubblica con via Gramsci. Il passaggio, attualmente chiuso da un grande portone di legno, dovrà essere oggetto di un approfondito intervento di pulizia e disinfestazione, dato che la zona è stata occupata da piccioni che ne hanno fatto un nascondiglio, prima di poter essere restituito alla città. Il progetto esecutivo, redatto dall’architetto Giuseppe Rinaldesi e aprovato dalla giunta a ottobre, prevede quindi di bonificare una zona divenuta insalubre per l’igiene urbana proprio in un sito centrale e delicato della città antica, rifacendo la rete sub-orizzontale per lo smaltimento delle acque reflue, installando, in quota, una rete anti piccioni protettiva, ripristinando l’illuminazione e un sistema di videosorveglianza, rifacendo gli allacci verticali degli scarichi e le pavimentazioni. La riqualificazione permetterà di implementare la valorizzazione storica, urbanistica e architettonica del centro storico attraverso la riapertura degli accessi a nuovi pezzi della vasta città ipogea esistente. Il progetto prevede anche l’acquisizione e il restauro di intere porzioni di spazi abbandonati da destinare alla socializzazione. La riqualificazione prevede, infine, la creazione di un secondo centro dalle caratteristiche tipo "antichi forni" per una superficie complessiva intorno ai mille metri quadri.