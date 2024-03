Ex scuola di Sant’Egidio, conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria

Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’ex scuola di Sant’Egidio. Gli interventi che hanno interessato la struttura che attualmente ospita l’Acli e l’associazione aeronautica, per un importo complessivo di 70mila euro, hanno riguardato la sostituzione degli infissi, lavori di isolamento e sull’impianto di riscaldamento. Negli anni passati il finanziamento ministeriale per interventi di messa in sicurezza o di efficientamento energetico era stato così utilizzato: 70mila euro all’ex scuola di Vissani per il tetto, 140mila euro al campo Camillo Ferri nel Capoluogo, 70mila euro per la scuola media e per l’anno in corso 70mila euro sono stati destinati alla palestra di Sambucheto.