"Ex scuola piazza Douhet, voce ai cittadini"

"Chiediamo all’amministrazione comunale che venga finalmente data la parola ai cittadini. Si faccia un referendum per scegliere tra l’abbattimento dell’ex scuola oppure usare quei soldi per ristrutturare e recuperare in tutto o in parte l’edificio, creando così un centro per la socialità a Porto Potenza". Pierpaolo Pierucci, presidente del Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza, continua a opporsi al progetto del Comune che vuole abbattere la vecchia scuola di piazza Douhet, per farci al suo posto un parcheggio e riqualificare solo la palestra dell’edificio. "Le sfide future sono tutte rivolte sullo sviluppo di cultura, socialità e partecipazione – scrive Pierucci in un comunicato –. In moltissime realtà si costruiscono sempre più luoghi di aggregazione e di servizi per i cittadini, con progetti rivolti al superamento del disagio giovanile e della solitudine che affligge le persone anziane".

Tuttavia, Pierucci sottolinea ancora: "Da noi le logiche campanilistiche impongono l’abbattimento della vecchia scuola, che invece se rimessa a posto o ristrutturata sarebbe il volano per la socialità, la coesione, la cultura della città. Ma non solo – osserva Pierucci –, quell’abbattimento si porterebbe dietro la rovina di Porto Potenza con la costruzione di una ciclabile senza senso che congiunge le due piazze e percorre i marciapiedi del centro. Via Lombardia è stata completamente rovinata con la realizzazione della fantomatica ciclovia, il completamento del progetto è solo un ulteriore sfascio del centro urbano". Ed ecco, quindi, la sua richiesta. "E’ in ballo il futuro di Porto Potenza – aggiunge Pierucci –, ed è opportuno che l’Amministrazione comunale prima di procedere interpelli i cittadini in modo che si possano esprimere sulla effettiva volontà di realizzare quel progetto, per noi scellerato e dal quale non si potrà mai più tornare indietro".