"Ex scuole elementari, un posto per gli anziani"

"Il sindaco Noemi Tartabini ci dice che è alla ricerca di un posto per la socialità, i servizi e l’assistenza alle persone anziane. Ma con la struttura delle ex scuole di piazza Douhet, che lei vuole abbattere e sono circa 2000 mq, ci sarebbe tutto lo spazio necessario per gli anziani e per le altre esigenze della comunità". Anche Pierpaolo Pierucci, presidente del Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza, entra a gamba tesa e dice la sua sull’ipotesi di realizzare una nuova casa di riposo in città.

L’intervento in questione è stato illustrato giorni fa dall’Amministrazione comunale, dopo l’incontro svolto con un gruppo di cittadini che ha raccolto oltre mille firme, per chiedere di costruire la struttura per anziani. "Siamo ben felici che a Porto Potenza sorga una struttura del genere – afferma Pierucci –. Però, è pure chiaro che il sindaco Tartabini di giorno tesse la tela e di notte la disfa. E c’è qualcosa di strano, perché l’Amministrazione comunale sta mettendo in opera un progetto costosissimo per radere al suolo la struttura delle ex scuole elementari di piazza Douhet, invece di riconvertirla o ricostruirla come luogo di servizi e socialità per i cittadini di Porto Potenza, come chiesto da tempo dal nostro comitato". Aggiunge che "non c’è logica nel cancellare una struttura riconvertibile, spendendoci un sacco di soldi pubblici, e poi non avere spazi per la socialità e i servizi agli anziani che, a detta del sindaco, da tempo vorrebbe realizzare".

Perciò, secondo Pierucci, il Comune non deve abbattere il vecchio plesso scolastico ma convertirlo e farci una struttura per anziani: "Questa sarebbe la migliore occasione per ripensare a quel progetto di solo abbattimento delle ex scuole che appare quanto mai incomprensibile e inopportuno – osserva ancora –. Poi, non possiamo non rilevare un gravissimo svarione del sindaco Tartabini, quando dice che la raccolta della mille firme per la casa di riposo è ‘un ulteriore segnale concreto, che merita attenzione a cui vogliamo dare risposte’. Lei dimentica – tuona Pierucci – che ha del tutto ignorato le altre mille firme circa raccolte per il centro civico in piazza Douhet. Non solo: non ha accettato la proposta di un referendum cittadino sul destino delle ex scuole. Come se quelle firme raccolte non valessero nulla e non meritassero risposte. Gli appartenenti al nostro Comitato, sono evidentemente considerati cittadini di serie B".