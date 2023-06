Ex Soci Azionisti Banca delle Marche, Ristoro aumentato al 40% - Federconsumatori

Sale dal 30 al 40% il ristoro concesso agli ex soci azionisti della Banca delle Marche. È quanto prevede l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, stabilendo che il 10% in più debba essere corrisposto a coloro che hanno già presentato l’istanza al Fondo indennizzo risparmiatori entro il 18 giugno 2020 e che, dunque, hanno già ricevuto un primo risarcimento. L’emendamento approvato dovrà essere ora ratificato al Senato, ma si tratta sicuramente di una buona notizia. "Ma c’è la tagliola dei tempi", spiega Lorenzo Longo, presidente di Federconsumatori Macerata. "Nell’attesa dell’emanazione della norma e delle successive disposizioni per gli adempimenti necessari a ottenere l’ulteriore 10% entro il 31 ottobre prossimo, invitiamo tutti i nostri associati coinvolti a verificare l’Iban fornito in sede di istanza e che ha permesso l’accredito del primo indennizzo, poiché se lo stesso fosse stato modificato o gli interessati avessero cambiato istituto di credito sarà necessario fornirne uno valido presumibilmente entro il 31 luglio". Un termine fortemente criticato da Federconsumatori, anche perché arriva in piena estate e con un breve preavviso, con il serio rischio che collassi il portale su cui si inseriscono le domande, come già avvenuto in passato. "Invitiamo a contattare le nostre sedi anche nel caso in cui il richiedente che, tra il 2019 ed il 2020, ha presentato domanda al Fir fosse nel frattempo deceduto, poiché con molta probabilità l’azione per il recupero dell’ulteriore ristoro del 10% dovrà essere esercitata dagli eredi", sottolinea Longo. "Le modifiche apportate al Fondo indennizzo risparmiatori – conclude – sono comunque insufficienti. Ci batteremo affinché anche l’ultimo risparmiatore che ne ha diritto ottenga il dovuto indennizzo".

f. v.