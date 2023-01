Ex stazione Agip e riqualificazione a borgo Nazario Sauro: via ai lavori

Al via i lavori relativi all’intervento di rigenerazione urbana del complesso sportivo Salvo D’Acquisto e all’intervento di restauro e risanamento conservativo della limitrofa ex stazione Agip lungo viale Battisti. La comunicazione è giunta dall’assessore ai lavori pubblici Rosanna Procaccini, che ha affermato che "agli aggiudicatari delle due rispettive gare sono stati consegnati i lavori nel mese di dicembre scorso e a breve, quindi, appena le condizioni atmosferiche lo permetteranno, avranno effettivamente inizio le importanti opere". Per quanto riguarda la vasta area di borgo Nazario Sauro, estesa per circa 1.590 mq, proprio un anno fa la giunta comunale aveva reso noto il progetto da un milione e 160mila euro, finanziato nell’ambito dei fondi Pnrr, per la realizzazione di un insieme di interventi. Come precisato poi dalla stessa Procaccini nel settembre scorso, "il progetto nel suo complesso, oltre alla riqualificazione delle strutture sportive, prevede la realizzazione di un asse pedonale parallelo alla strada statale Muccese 256, a partire dalla ex stazione Agip fino allo spazio urbano del centro sportivo, sul quale verranno messe a dimora alberature lungo tutta l’estensione dell’asse, prevedendo spazi per lo stazionamento delle persone ed una gradinata di collegamento diretto fra l’asse pedonale e lo spazio verde attrezzato per lo sport all’aperto e ricreativo, da realizzare sull’ex campo calcio in sabbia. Verrà eliminata pertanto la barriera visiva costituita dall’attuale recinzione, così da consentire la visuale complessiva dell’area da riqualificare". In merito i lavori sono stati aggiudicati, tramite gara aperta con offerta economicamente più vantaggiosa, alla ditta Di Murro Francesco srl di Frosinone. Quanto invece alla caratteristica ex pompa di benzina con pensilina, destinata a trasformarsi in uno spazio di informazione turistica, i lavori per il restauro sono stati appaltati all’impresa edile D’Angeloantonio Lucio di Teramo.

Matteo Parrini