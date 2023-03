Ex studentessa vince il Premio Regeni Il rettore si congratula con Botticelli

"Ci fa davvero piacere vedere come una studentessa tanto brillante abbia saputo vivere il nostro ateneo come occasione di formazione e crescita personale. Sono grato per le belle parole da lei spese per la nostra Università, della quale ha evidenziato anche la dimensione umana e relazionale. Sono sicuro che la determinazione e il desiderio di conoscenza finora dimostrati porteranno la dottoressa Botticelli verso ulteriori traguardi di prestigio". Così il rettore John McCourt che, ieri, si è voluto congratulare personalmente con Veronica Botticelli, laureata in Giurisprudenza all’Università di Macerata nel 2019 e vincitrice dell’edizione 2023 del premio per tesi di laurea magistrale "Valore della conoscenza e della ricerca per la tutela dei diritti umani" istituito dal ministero dell’Università e della Ricerca in memoria di Giulio Regeni. Insieme al rettore erano presenti anche il direttore del dipartimento di Giurisprudenza Stefano Pollastrelli e il direttore generale dell’ateneo Mauro Giustozzi. Tra strette di mano, foto e omaggio simbolico, l’incontro è divenuto motivo di dialogo con Veronica Botticelli, che ha ribadito di essere felice e grata per il premio ricevuto, in grado di dare lustro alle doti della studentessa e alla qualità della didattica dell’intera Università degli studi di Macerata. Un altro tassello, dunque, che incrementa il mosaico di referenze e di considerazione di cui Unimc può accreditarsi nel panorama universitario italiano.