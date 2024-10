Ex Zanella, per lo sgombero c’è tempo

Alla fine è stato rinviato al 9 dicembre lo sgombero da parte della Croce Azzurra e della Croce Bianca dall’immobile dell’ex Zanella di via Argentina, a Porto Recanati. Ieri mattina si è recato sul posto l’ufficiale giudiziario per dare esecuzione allo sfratto, dopo che a inizio aprile il tribunale di Macerata aveva imposto alle due associazioni di liberare l’edificio entro il 15 maggio per ridarlo al Comune, in quanto proprietario dell’immobile. Tuttavia i due sodalizi si erano rifiutati di riconsegnare le chiavi e dunque la vicenda è andata avanti. Ieri era presente anche l’assessore Lorenzo Riccetti, che si è confrontato con Michele Tetta (presidente della Croce Azzurra) e Teresa Montali (presidente della Croce Bianca). E nonostante le polemiche dei giorni scorsi, c’è stato un dialogo pacato tra le parti. "L’ufficiale giudiziario ha concesso un breve termine alle due associazioni per poter rimuovere tutto quello che è ancora contenuto all’interno dell’edificio – ha spiegato l’assessore Riccetti –, quindi l’accesso è stato rinviato al 9 dicembre. Ovviamente, gli occupanti avranno la possibilità di ottemperare spontaneamente per evitare poi un accesso coattivo con l’ausilio della forza pubblica. Infatti, la sentenza del tribunale di Macerata ha attestato che la Croce Azzurra e la Croce Bianca occupano l’immobile senza alcun titolo".

E proprio il Comune è ora in trattativa con dei privati per vendere l’edificio. "L’ex Zanella è inserito nella lista dei beni alienabili e tutte le somme che possono derivare dalla sua vendita andranno a finanziare opere pubbliche – riprende l’assessore Riccetti -. Attualmente la Croce Azzurra non sta gestendo servizi in convenzione e neppure la Croce Bianca. L’immobile andrà sul mercato e nell’area, come da piano regolatore, si prevede la possibilità di demolire e ristrutturare le volumetrie già esistenti". Intanto, Montali e Tetta assicurano che le due associazioni sono intenzionate a proseguire la loro attività. "Dovremo trovare un’altra sede per continuare la nostra opera nella maniera più corretta – affermano i due –. Purtroppo non abbiamo avuto nessun contratto di locazione dal Comune, e per questo l’Ast non ci ha accreditato. La nostra ambulanza è momentaneamente ferma in un garage, perché qua non ci poteva stare in quanto area comunale. Però abbiamo buoni presupposti per ripartire: è stata sottoscritta una convenzione con il banco alimentare e aiuteremo le persone bisognose".