Export in Germania in crescita per Macerata

"L’export in Germania, dopo tre anni di crescita, è in frenata, con uno stop più marcato anche nelle Marche. Questo mercato resta comunque strategico, specialmente per quel che riguarda l’Ascolano e il comparto farmaceutico, che ha ancora un peso specifico davvero significativo sull’economia del Paese". E’ quanto rileva uno studio di Confartigianato Imprese, secondo il quale, nei primi tre mesi del 2023, in Italia il volume delle esportazioni verso la Germania, è sceso del 4,8%, risultando più pesante del calo dell’1% dell’export verso l’Eurozona. Nel calo generale della regione, dovuto soprattutto ad una riduzione dell’export del farmaceutico in provincia di Ascoli Piceno, la provincia di Macerata registra un segno positivo, con un + 3,9%. L’esposizione del Maceratese rispetto al mercato tedesco è del 3,8% sul totale complessivo, visto che vale circa 270 milioni di euro. Le Marche restano tra le regioni maggiormente esposte sul mercato tedesco, con le esportazioni degli ultimi dodici mesi che hanno raggiunto 2.191 milioni di euro. "Il mercato tedesco è un riferimento per il made in Italy – commenta Enzo Mengoni, presidente territoriale Confartigianato - ma ne segnaliamo una frenata nella crescita vista anche la flessione economica della Germania che porta un segno negativo nella bilancia degli scambi commerciali. Ciononostante, le Marche confermano tutto il proprio appeal. Quanto agli altri comparti nei territori, la moda resta sicuramente uno dei settori più interessanti. Le imprese del distretto Fermano - Maceratese lavorano molto bene e siamo convinti che le vendite in Germania manterranno comunque ritmi decisamente importanti".