Ezio Paolucci, il più anziano al voto

Si vota per i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza domani dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15. L’ufficio elettorale di Tolentino, in piazza della Libertà, oggi sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 18, e nei giorni di votazione negli stessi orari di apertura dei seggi. Questo il corpo elettorale: sono 13.963 gli elettori iscritti di cui 6.776 maschi e 7.187 femmine. L’elettore più anziano è Ezio Paolucci, 106 anni (nato l’8 febbraio 1919), mentre l’elettrice più anziana è Elvira Urfini, quasi 103 anni (nata il 18 settembre 1922). Invece i più giovani sono Sebastiano D’Innocenzo (6 giugno 2007) e Sara Giulianelli (5 giugno 2007), entrambi appena maggiorenni. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare l’ufficio elettorale del Comune allo 0733.901250 o consultare il sito istituzionale, dove potranno essere consultati anche i dati dello spoglio.