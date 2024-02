Ezio soffia su 105 candeline. È il più longevo di Tolentino: "Il segreto? Mai gettare la spugna"

"Superato ho i cento anni e mi beffo dei malanni, lamentarmi mi ripugna e non getto mai la spugna". Versi scritti da Ezio Paolucci, l’uomo più longevo di Tolentino, che giovedì scorso – 8 febbraio – ha compiuto 105 anni. E ieri a pranzo ha festeggiato il compleanno con i figli Loris e Milena, assieme ai rispettivi consorti, Patrizia e Stefano. Erano presenti pure due dei tre nipoti: Alessandro, Vittorio ed Emma (uno è rimasto a casa perché un po’ influenzato). Una festa in famiglia, con l’immancabile torta e cinque candeline da spegnere: una per ogni anno oltre il secolo di vita. Ezio Paolucci, maestro di scuola elementare fino alla pensione, è lucido e autonomo. Udito e vista sono scesi con l’avanzare dell’età, ma lo spirito è rimasto sempre quello giusto. Spesso si diletta con le rime e le sue parole potrebbero diventare l’inno dei tanti centenari del nostro territorio: ben 585 nelle Marche, 130 nella provincia di Macerata, come scritto di recente dal Carlino. Parlerebbe volentieri al telefono con noi, ma non vogliamo disturbalo durante la sua festa. Ci affidiamo al figlio Loris, stimato medico, in pensione da poco tempo: "Mio padre è in buone condizioni fisiche – dice – e vive in casa da solo, seppur assistito. La memoria è ancora buona, segue la politica e ama ascoltare la radio. Gli piace tenersi informato".

Magari in questi giorni s’interessa anche del Festival di Sanremo... "Perché no?! È un appassionato di musica. Lui suonava il mandolino e ricordo che aveva gli spartiti di tutti i più grandi successi del Festival degli anni ‘50. Anche a me insegnò a suonarlo...". Ezio, a chi gli chiede quale sia l’elisir di lunga vita, risponde con un semplice verbo, che racchiude tutto: "Accettare". Vale a dire prendere la vita come viene, fra gioie e dolori, senza "mai gettare la spugna".

m. g.