Fa acquisti con il bancomat di una cliente. Condannata una parrucchiera a domicilio

Sparisce il bancomat dalla casa di una donna e la carta viene usata per effettuare tre pagamenti da 50 euro ciascuno in un negozio. Per questo è finita nei guai una parrucchiera a domicilio, condannata a nove mesi. L’episodio che viene contestato alla donna, Jessica Rapari, maceratese di 51 anni, era avvenuto il 25 marzo dell’anno scorso, a Macerata. Secondo l’accusa, ieri sostenuta in aula dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, la 51ennesi sarebbe impossessata della carta bancomat di una donna, sua coetanea, alla quale aveva fatto una messa in piega, nella sua abitazione, di pomeriggio. Il giorno dopo, la vittima si era accorta che il bancomat era sparito e non si trovava più nel porta-tessere dove era solita tenerlo custodito. Secondo l’accusa, la donna si sarebbe impossessata della carta e la avrebbe usata indebitamente per effettuare tre pagamenti da 50 euro ciascuno in un negozio di Montecassiano. La 51enne, dopo la denuncia da parte della vittima, era finita sotto accusa per i reati di furto in abitazione e per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Ieri in tribunale a Macerata il giudice Domenico Potetti ha condannato la 51enne, difesa dall’avvocato Sara Di Medio, a nove mesi.

Chiara Marinelli