Fa due volte la spesa con i soldi falsi, condannata una pugliese

Per due volte avrebbe comprato dodici confezioni di tè freddo con una banconota da 100 euro falsa: condannata Altomare Lupo, una donna di 45 anni originaria di Cerignola. Al terzo tentativo la pugliese stata scoperta ed erano intervenuti i carabinieri. I fatti sono avvenuti il 19 e il 27 agosto 2020 a Porto Potenza e a Porto Recanati. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale dal pm Rocco Dragonetti, la donna avrebbe usato una banconota da 100 euro contraffatta, per acquistare dodici confezioni di tè in una pizzeria a Porto Potenza, ricevendo in resto la somma di 90 euro. Qualche giorno dopo, in una pizzeria di Porto Recanati, avrebbe acquistato dodici bicchieri di Estathè, ricevendo in resto 85,40 euro da una dipendente del locale. Per questi due episodi era accusata di truffa e di spendita di banconote false. Il terzo episodio, rimasto un tentativo, era avvenuto in uno stabilimento balneare sul lungomare di Porto Recanati, dove la donna aveva ordinato bibite per un totale di 13,20 euro. Al momento di pagare, però, chi era alla cassa aveva fatto un controllo della banconota con il tester, chiedendo poi l’intervento delle forze dell’ordine. La donna era stata trovata in possesso di una banconota da 100 euro e due da 20 euro false. Ieri in tribunale a Macerata la sentenza del giudice Vittoria Lupi: per il reato di truffa è stata dichiarata l’estinzione, perché le parti offese hanno rimesso la querela. La donna, dunque, è stata condannata per la spendita di banconote false a un anno e sei mesi, come chiesto dal pm.

Chiara Marinelli