Fa freddo: prorogata l’accensione degli impianti di riscaldamento

Il sindaco Parcaroli ha firmato l’ordinanza relativa alla proroga di attivazione degli impianti di riscaldamento fino a sabato. In base alla normativa nazionale, a Macerata, era prevista l’accensione degli impianti di riscaldamento nel periodo 1° novembre-15 aprile per un massimo di 12 ore giornaliere. Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale ha modificato i limiti di esercizio degli impianti termici, riducendoli di 15 giorni (8 novembre–7 aprile) e per un totale di 11 ore giornaliere. Visto il forte abbassamento delle temperature degli ultimi giorni e le previsioni della persistenza di tali condizioni meteorologiche, l’ordinanza concede la possibilità di attivazione degli impianti di riscaldamento ancora fino a sabato per un massimo di 11 ore al giorno.