Fa strike di auto in sosta e si ribalta

Un momento di distrazione, e l’auto è volata facendo una carambola con altre tre vetture. Una scena da brividi, per fortuna senza conseguenze gravi per nessuno, quella che si è vista ieri poco prima delle 14 in viale Martiri della Libertà. Un 40enne che abita in zona stava tornando a casa al volante della sua Volkswagen Golf, ma per un attimo ha perso il controllo dell’auto, è finito contro un’altra parcheggiata lungo la via e si è ribaltato, colpendo altre due vetture ferme. La Golf e gli altri mezzi coinvolti, una Lancia Ypsilon, una Fiat Panda e una Land Rover, sono rimaste danneggiate, ma nessuno ha riportato conseguenze. Il 40enne ha ammesso subito di essersi distratto, prendendosi le sue responsabilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per rimettere in carreggiata l’auto e in sicurezza la strada, e la polizia locale, per i rilievi di legge e per regolare il traffico, bloccato in quell’ora di punta. La strada è stata riaperta dopo circa un’ora.