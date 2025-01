Fa strike di cartelli stradali e fugge. Anziano incastrato da una passante

Due incidenti nel giro di un paio di ore in città: prima uno scontro tra due auto, poi un ultraottantenne al volante della sua macchina ha fatto strike di segnali stradali in via dei Velini. Ha continuato dritto per la sua strada senza fermarsi ma, poco dopo, è stato rintracciato ed identificato dagli agenti della polizia municipale a Villa Potenza. In arrivo per lui un verbale da parte dei vigili urbani.

Il primo incidente è avvenuto poco dopo le 15.30, nella zona del Palavirtus, in via Vittime delle Foibe, all’uscita della galleria che va verso Villa Potenza. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, una Opel Corsa e un pick-up si sono scontrati. Feriti un uomo e una donna. Lei è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, lui in ambulanza a Torrette. Non sarebbero gravi, almeno secondo i primi accertamento. Il giovane uomo se la dovrebbe cavare con pochi giorni di prognosi.

Intorno alle 17.45, invece, in via dei Velini, un anziano al volante della sua auto, mentre viaggiava in direzione di Villa Potenza, forse per una distrazione, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro la segnaletica stradale nei pressi della rotatoria, buttando giù tutti i cartelli. Per lui nessuna conseguenza particolare. Ha rallentato ma non si è fermato. Una donna è riuscita comunque a prendere la targa ed ha allertato una pattuglia della polizia municipale, che si trovava nelle vicinanze. Nel giro di poco tempo gli agenti hanno rintracciato l’anziano a Villa Potenza. È stato fermato ed identificato. La segnaletica sarà ripristinata.