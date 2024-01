Fabbricati e auto: le proprietà degli amministratori

Dati che, per legge, amministratori e consiglieri devono pubblicare sul sito del Comune nella sezione ‘Trasparenza’, è la volta delle proprietà. Il sindaco Fabrizio Ciarapica (reddito lordo 65.965 euro) ha dichiarato un fabbricato al 50% e un’auto, il vicesindaco Claudio Morresi (91.534 euro) la proprietà di due fabbricati al 50%, due auto, una moto e uno scooter. Gli assessori Barbara Capponi (20.161) un fabbricato al 50% e un’auto; Francesco Caldaroni (29.945) due fabbricati, uno al 100% e l’altro al 16,67%, più un’auto e uno scooter; Ermanno Carassai (54.482) la proprietà di due abitazioni e due negozi, di cui uno al 50%, e poi due aree urbane di 18 e 38 mq, entrambi al 50%; Roberta Belletti (46.126) un fabbricato in comproprietà al 50% e un’auto; Giuseppe Cognigni (33.494) un’abitazione e due fabbricati, di cui uno al 50%, poi un terreno al 50% e il 50% delle quote della Nice Marche di cui risulta amministratore. Il presidente del consiglio Fausto Troiani (102.820) possiede un’auto e una moto. Tra i consiglieri Roberto Pantella (31.562) un appartamento al 50% e un’auto; Paolo Nori (121.059) due appartamenti, due studi medici, un’abitazione e un terreno in comproprietà al 90%, un’auto, una moto e una barca, quote di Norinvest al 99% e l’assegnazione, come socio, da parte della Agriforestale Le Querce, del 95% di un immobile a Montecosaro; Roberto Tiberi (24.455) tre fabbricati, un terreno, un’auto e una moto, 80 azioni della Moncler, 1.000 della Pirelli; Pierpaolo Turchi (63.858) due fabbricati, un’auto e una moto; Paola Fontana (11.629) un’auto e uno scooter; Gianluca Crocetti (9.230) il 100% di quote della TaxWorld di cui risulta amministratore; Paola Campetelli (20.493) due auto e uno scooter; Paolo Mercuri (36.295) un fabbricato al 50%, un terreno in comproprietà (quota illeggibile) e un’auto; Pierluigi Capozucca (36.546) due abitazioni, il 40% di un fabbricato artigianale, un’auto e quattro scooter, il 40% delle quote della carrozzeria Capozucca; Piero Croia (redditi non dichiarati) due auto; Nicolò Renzi (redditi non dichiarati) una moto; Giorgio Pollastrelli (31.849) il 50% di Uud Srl; Fabiola Polverini 28.658) un’auto e un camper; Francesco Micucci (52.715) due fabbricati di cui uno al 50%, due auto e due vespe, una sola quota nella cooperativa Solaria più il 5% di Ristoralta Srl acquisito per donazione; Yuri Rosati (167.526) un’abitazione, un garage e l’auto; Lidia Iezzi (27.412) un’auto, uno scooter e una minicar; Roberto Mancini (98.054) un’abitazione al 50% e un’auto; Mirella Paglialunga (119.293) sei fabbricati, un’auto e una vespa; Letizia Murri un fabbricato, l’8.33% di un terreno, un’auto e una vespa; Piero Gismondi (60.195) quattro abitazioni di cui una al 50%, un ufficio, tre posti auto e una macchina; Silvia Squadroni (46.561) la comproprietà di tre fabbricati, ognuna al 6.25%, un fabbricato e un garage e un’auto; Lavinia Bianchi (nessun reddito) non ha dichiarato proprietà. Andrea Ruffini (10.714) rimanda ad allegati il dettaglio delle sue proprietà.

Lorena Cellini