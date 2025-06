Fabi e Cristicchi a Musicultura: "Per Simone è un grande ritorno"

Musicultura cala altri assi perché la settimana del festival sia più effervescente che mai tra le serate in Arena dove già sono stati annunciati Riccardo Cocciante, Antonella Ruggiero, Vinicio Capossela e Tricarico e la Controra, la serie di appuntamenti che affianca e arricchisce la fase finale della rassegna con appuntamenti e incontri in diversi luoghi della città. Per la Controra sarà Simone Cristicchi martedì 17 giugno a tagliare il nastro della XXXVI edizione di Musicultura all’Arena Banca Macerata, appositamente allestita per l’occasione in Piazza San Giovanni, che accoglierà una serata speciale ideata per rendere omaggio alla carriera di un artista sempre in cammino.

"Quando ci siamo resi conto – ha detto Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura – che sono volati 20 anni dalla vittoria di Simone a Musicultura, così l’ho chiamato per domandargli se gli andava di ripercorrerli assieme al pubblico di Macerata, in una sorta di festa affettuosa, zigzagando tra ricordi, canzoni, parole e progetti futuri. Il suo sì ha messo le ali a quell’idea e le ha permesso di trasformarsi in realtà, cioè in un appuntamento che si annuncia fuori dagli schemi, bello da vivere tutti insieme". A conversare sul palco con Cristicchi ci sarà Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, autore teatrale. Come per tutti gli appuntamenti in programma a La Controra, l’ingresso sarà libero. Mercoledì 18, nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi alle 18.45, protagonista della lunga giornata di eventi de La Controra sarà Niccolò Fabi, che incontrerà il pubblico per presentare il suo ultimo disco, Libertà negli occhi.

A condurre il viaggio nel suo mondo sarà il giornalista e critico musicale John Vignola di Rai Radio1. Libertà negli occhi è il decimo album di inediti di Fabi, un lavoro intimo ma condiviso, frutto di dieci giorni di residenza artistica tra le montagne del Trentino, insieme con Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Cesare Augusto Giorgini ed Emma Nolde. Tra le novità de La Controra spiccano il doppio palco e la nuova location, in Piazza San Giovanni, della Banca Macerata Arena. Lì, da martedì 17 a giovedì 20 si snoderà una variegata tre-giorni di concerti. Tra questi, il nuovissimo format Refresh: una serie di 4 concerti, ingresso gratuito, che vedranno susseguirsi sul palco alcuni giovani vincitori di Musicultura: Yosh Whale, The Snookers, Nico Arezzo e Anna Castiglia. Infine Eugenio Finardi si esibirà nella serata finale di Musicultura del 21 giugno allo Sferisterio. Voce libera e inconfondibile della musica, Finardi è un originale esploratore dell’indicibile, lo ribadisce anche nel suo nuovo, intenso album di inediti "Tutto". Il 12 giugno saranno svelati I nomi dei conduttori delle serate finali e degli otto vincitori di Musicultura.