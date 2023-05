Fabio Gramaccini compie 47 anni di soccorso stradale

Ha festeggiato con un pranzo al ristorante "Giannino" di Porto Recanati i suoi 47 anni di attività. Parliamo di Fabio Gramaccini che oggi, insieme al figlio Michele, porta avanti l’autofficina e soccorso stradale nella cittadina marinara. Ha fatto sempre il meccanico nella sua vita, iniziando da giovane come operaio in una officina a Recanati, in via Passero Solitario, sotto la caserma dei carabinieri. Acquisita la giusta esperienza, nel 1976 si è messo in proprio aprendo una sua officina in via Montarice a Porto Recanati.

Successivamente si è trasferito in un’area più ampia e maggiormente idonea alle sue esigenze lavorative in via del Sole, proprio al confine fra Loreto e Porto Recanati. Oggi la sua azienda conta sette dipendenti.

Gramaccini ha ottenuto diversi riconoscimenti, fra cui quello di uno dei migliori centri di soccorso stradale d’Italia. Nel 1999 ottenne dal presidente della Repubblica l’attestato di Cavaliere del lavoro. Un riconoscimento che tutt’ora vanta nel suo curriculum.