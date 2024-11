Fabio Micarelli a Lecce al fianco di mister Giampaolo

L’allenatore Marco Giampaolo torna sul palcoscenico della serie A e con lui rientra in pista anche il tecnico camerte Fabio Micarelli, suo storico collaboratore. Esonerato Luca Gotti dopo il pari casalingo contro l’Empoli, il Lecce ha scelto Giampaolo come nuovo mister. L’accordo è fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di salvezza. L’allenatore in seconda è Francesco Conti, mentre Micarelli entra nello staff come collaboratore tecnico; il preparatore atletico, invece, è Samuele Melotto. Sono stati confermati tutti gli altri preparatori già in organico. Stamattina alle 10 la conferenza stampa di presentazione, poi nel pomeriggio la prima seduta di allenamento.

m. g.