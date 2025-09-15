Fabriano Cerreto, blitz contro la Sangiustese e primo posto

Sangiustese Vp 1 Fabriano Cerreto 2

SANGIUSTESE VP (4-4-2): Rossi, Morazzini, Pasqualini (17’ st Cresci), Wahi Yaya, Giandomenico F., Iommi, Di Giminiani (17’ st Masi), Raparo (17’ st Ruggeri), Grassi (33’ Formentini), Crescenzi, Strupsceki (29’ st Ausili). A disp.: Di Battista, Lanza, Postacchini, Innamorati. All.: Luigi Giandomenico.

FABRIANO CERRETO (4-3-3): Tafa, Gnahe (48’ st Brodetto), Perrini, Marino, Bracciatelli (18’ st Merciari), Chiavellini (5’ st Malagrida), Bologna, Trillini, Nacciarriti (35’st Stortini), Russo (9’st Palmieri), Crescentini. A disp.: Braghetti, Toma, Fraboni. All.: Del Bene.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 10’ aut. Iommi, 41’ st Ausili, 46’ st Trillini.

Note: espulsi al 4’ st Crescentini e al 25’ st Iommi. Ammoniti: Giandomenico F., Iommi, Crescentini, Crescenzi, Ausili.

La Sangiustese resta a mani vuote al termine di una gara in cui la squadra approccia male la gara, non imprime ritmo a un centrocampo apparso compassato e sbaglia tanti passaggi; dall’altra parte c’è un ordinato Fabriano Cerreto che torna a casa con i 3 punti, capolista a punteggio pieno dopo due giornate. Al 10’ il risultato si sblocca per la sfortunata autorete di Iommi sul cross di Bracciatelli. La Sangiustese reagisce allo schiaffo con Strupsceki (14’) il cui tiro sorvola la traversa, lo stesso giocatore ci riprova con un’azione caparbia, ma Tafa non si lascia sorprendere. L’occasione più nitida è sui piedi di Grassi (20’) che da due passi spara addosso al portiere. La Sangiustese insiste: cross di di Di Giminiani con Pasqualini che non riesce a intercettare. La Sangiustese ci prova dalla distanza: Tafa neutralizza la conclusione di Filippo Giandomenico. Si va negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio. Alla ripresa l’arbitro estrae il secondo giallo a Crescentini al 4’: Fabriano Cerreto in 10. La Sangiustese non ne approfitta a fondo anche perché l’arbitro espelle Iommi. Nel finale il forcing della Sangiustese: finisce sul fondo la palla calciata da Morazzini (32’) su assist di Cresci. Al 41’ il risultato torna in parità: Morazzini scappa sulla fascia (41’) e mette al centro dove Ausili anticipa tutti e gira a rete. Nelle battute finali ingenuità dei rossoblù che commettono fallo su un avversario vicino alla bandierina: dalla conseguente punizione la difesa libera mandando la palla al limite dell’area dove è appostato l’ex Trillini (46’ st) il cui rasoterra finisce alle spalle di Rossi per la vittoria finale del Fabriano Cerreto.