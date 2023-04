Macerata, morto Fabrizio Brandelli, talent scout del calcio

Corridonia (Macerata), 5 aprile 2023 – Il mondo del calcio maceratese è in lutto per la morte di Fabrizio Brandelli. Il 53enne di Corridonia, insegnante e talent scout nel mondo del pallone, era malato da tempo ed era ricoverato all’ospedale di Civitanova. Nel tempo aveva collaborato con diverse società, tra le quali Corridonia e Sangiustese. Proprio alla Sangiustese Brandelli aveva segnalato Omar Khailoti, difensore poi approdato al Bologna in serie A e attualmente in forza al Novara.

Brandelli aveva il patentino di agente Fifa e negli anni ha scoperto diversi calciatori. Fu tra i primissimi a segnalare, per esempio, il brasiliano Douglas Costa, poi finito anche alla Juve. Nel mondo del calcio si moltiplicano i messaggi di cordoglio e i ricordi di Brandelli. “Un abbraccio alla famiglia in questo momento di dolore – scrivono diverse società –. Riposa in pace Fabrizio”.