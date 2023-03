Fabrizio Castori, la storia di mister promozioni

La Pro loco Tolentino, oggi alle 18.30 al teatro Spirito Santo di piazza Togliatti, presenta il volume "Fabrizio Castori, la storia di Mister Promozioni". Oltre all’allenatore di calcio, interverranno gli autori, Massimo Boccucci e Simone Paolo Ricci; a moderare la presentazione, il giornalista tolentinate Mario Sposetti e, a intervistare il mister, ci sarà anche Riccardo Cucchi, giornalista sportivo ed ex conduttore Rai della storica trasmissione radiofonica "Tutto il calcio minuto per minuto". L’incontro è a ingresso libero. Con la prefazione di Arrigo Sacchi, il libro traccia la storia del "marchigiano Fabrizio Castori, classe 1954, l’unico tecnico italiano ad aver scalato tutti i campionati, conquistando dieci promozioni nel passare dai dilettanti ai professionisti con due avventure in serie A, sedici in B e otto in C.